АЗС снизили цены на топливо после требования Зеленского

24.12.2019 12:00

Управляемые группой "Приват" автозаправки 24 декабря снизили цены на все марки горючего на 1 гривну за литр, сообщает Телеканал новостей «24».

Что касается цен на топливо на других автозаправках, то сети UPD, ОККО, WOG снизили стоимость горючего на 50 копеек за литр, сеть АМИК – на 70-80 копеек.

Это произошло после совещания 23 декабря в Офисе Президента. На встрече с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте– и газодобывающей отрасли и сетей АЗС Президент Украины Владимир Зеленский обсудил снижение цен на топливо на украинских автозаправках, детенизации рынка и призвал сети АЗС снизить стоимость горючего на стелах.

"Мы обращаемся к вам с предложением активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить (цену). На табло", - заявил Зеленский.