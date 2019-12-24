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К Новому году в Украине ожидается похолодание
24.12.2019 16:38
К Новому году в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
24 и 25 декабря в Украине ожидаются дожди, а температура воздуха не будет опускаться ниже 0 °C. Снег прогнозируют 25 декабря только в западных областях.
26 декабря температура воздуха в Украине начнет снижаться, а 27-го — в западных, центральных и северных областях ожидается снег и мокрый снег.
28 декабря в большинстве регионов Украины прогнозируют морозы до -1 °C. В связи с этим почти во всех областях дождь сменится снегом.
По материалам: https://changeua.com
Теги: Украина, новый год, прогноз, холод, прогноз погоды
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