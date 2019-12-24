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Кабмин решил "разобраться" с электронными сигаретами

24.12.2019 15:00
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Кабмин решил "разобраться" с электронными сигаретами

Кабинет министров инициировал изменения в закон, которыми запретит курение электронных сигарет в общественных местах. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, сообщает телеканал 112 Украина.
Правительство планирует приравнять электронные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева к другим табачным средствам.
"Здоровье украинцев должно быть защищенным от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", - говорится в сообщении.
Кроме того Кабмин хочет ввести ограничения на рекламу электронных сигарет.



Теги: закон, электронная сигарета, Кабмин
 
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