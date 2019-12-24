Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами

24.12.2019 14:00

Украина подписала безвизовые соглашения с Эквадором и Колумбией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, сообщает телеканал 112 Украина.

"Только утвердили международные Соглашения с Правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал он.

Таким образом, украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней в течение 180 дней.