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Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами

24.12.2019 14:00
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Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами

Украина подписала безвизовые соглашения с Эквадором и Колумбией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, сообщает телеканал 112 Украина.
"Только утвердили международные Соглашения с Правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований", - написал он.
Таким образом, украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней в течение 180 дней.



Теги: Колумбия, Эквадор, безвизовый режим
 
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