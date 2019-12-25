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По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)

25.12.2019 14:30
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По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)

Каскадер Сергей Совяк совершил рекордный заезд по реке Днепр на мотоцикле, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.
В Украине трюк выполнили впервые. Для этого на мотоцикл установили специальные лыжи.



Теги: мотоцикл, каскадер, Днепр
 
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