По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)

25.12.2019 14:30

Каскадер Сергей Совяк совершил рекордный заезд по реке Днепр на мотоцикле, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью около 70 км/час. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.

В Украине трюк выполнили впервые. Для этого на мотоцикл установили специальные лыжи.