"Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники

26.12.2019 09:00

С 25 декабря по 30 декабря включительно, отделения "Новой Почты" и курьерская доставка будут работать в штатном режиме, сообщили в компании, передает Телеканал новостей «24».

График работы "Новой Почты" на новый год и Рождество:

31 декабря работа отделений "Новой Почты" пройдет по графику субботы. То есть большинство отделений будут работать до 18:00. При этом некоторые отделения, расположенные в основном в крупных городах, будут работать до 19:00.

1 января – выходной. Отделения и курьерская доставка работать не будут.

2-5 января все отделения "Новой Почты" будут работать по обычному графику.

6 января отделения будут работать по графику субботы.

7 января – выходной. Отделения и курьерская доставка работать не будут.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте "Новой Почты".