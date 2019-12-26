Главная / Новости / Украина / Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины
Последние новости раздела
- В Харькове сносят 39 объектов из-за строительства новых станций метро16:00
- В Припяти впервые c 1986 года установили рождественскую елку14:00
- Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины12:00
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники09:00
- По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)14:30
- К Новому году в Украине ожидается похолодание 16:38
- Кабмин решил "разобраться" с электронными сигаретами15:00
- Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами14:00
- АЗС снизили цены на топливо после требования Зеленского12:00
- В Николаеве появились билборды со списками должников за тепло10:00
Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины
26.12.2019 12:00
В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой, сообщает Телеканал новостей «24».
Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров.
Он стал последним среди опознанных погибших. Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова.
Теги: Одесса, пожар, жертвы, опознание
Читайте также:
- Одесская трагедия: следствие пояснило, от чего погибли десятки людей в Доме профсоюзов
- Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16-ти
- Во время пожара в Одессе погибли женщина и ее пятеро детей
- Страшный пожар в Пакистане: сотни погибших (ВИДЕО)
- Мужчина, выпрыгнувший из горящей многоэтажки в Макеевке, выжил
- В Одессе горело "Черное море". Из огня спасены семь человек
- В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества13:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Австрийская авиакомпания вводит "самолетные" проездные16:04
- В Харькове сносят 39 объектов из-за строительства новых станций метро16:00
- В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров15:00
- В Припяти впервые c 1986 года установили рождественскую елку14:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества13:00
- Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины12:00
- Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-202011:00
- Футболист сборной Украины собрался на Новый год в Донецк10:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники09:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря
- В России разбился новейший истребитель Су-57
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря
- В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря
- По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем