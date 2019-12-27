Американские инвесторы заинтересовались украинским предприятием

27.12.2019 15:50

США надеятся, что запорожский завод "Мотор Сич" не будет продан китайским инвесторам. Поиск инвесторов продолжается, а сделку с китайцами - еще не поздно пересмотреть.

Об этом сообщил временный поверенный по делам США в Украине Вильям Тейлор, сообщает издание "Европейская правда".

"Сейчас идет поиск инвесторов и есть уже несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс (проверка объекта инвестирования), визиты на завод. Они проверят финансовую ситуацию, - сказал Тейлор.

Что касается сделки с китаским инвестором, то этот вопрос, по словам Тейлора, еще не закрыт.

Не так давно президент компании АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев рассказал, что продал свои акции китайцам через биржу. По его словам, компания обязалась также инвестировать в течение двух лет 250 млн долларов.

"Они дали нам 100 млн долларов. Вот эта сборка вертолетов делается за китайские деньги. Если бы этого не было, то здесь был бы склад металла. Еще 150 млн долларов придет в следующем году", - сказал Богуслаев в ходе общения с журналистами во время посещения завода.

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