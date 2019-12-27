Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин Украины изменил правила субсидий для населения

27.12.2019 14:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин Украины изменил правила субсидий для населения

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Решение принято сегодня, 27 декабря, на заседании правительства.

"Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - говорится в сообщении.

В декабре Минсоцполитики инициировало изменения в порядок предоставления монетизированных субсидий, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

С 1 октября появились два варианта получения субсидий - в наличной и безналичной форме. Наличная подразумевает возможность открытия счета в любом из уполномоченных банков или получать деньги в отделениях Укрпочты. Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии.

Также в октябре Кабмин увеличил размер базовой нормы платы за услуги ЖКХ для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Нововведение вступит в силу с 1 мая 2020 года.

Ранее Гончарук заявлял, что в 2019 году и в 2020 году принцип оформления субсидий останется неизменным.

 


По материалам: https://finance.liga.net/

Теги: Украина, Кабинет министров, правительство, население, ЖКХ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх