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Кабмин Украины изменил правила субсидий для населения
С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
Решение принято сегодня, 27 декабря, на заседании правительства.
"Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - говорится в сообщении.
В декабре Минсоцполитики инициировало изменения в порядок предоставления монетизированных субсидий, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.
С 1 октября появились два варианта получения субсидий - в наличной и безналичной форме. Наличная подразумевает возможность открытия счета в любом из уполномоченных банков или получать деньги в отделениях Укрпочты. Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии.
Также в октябре Кабмин увеличил размер базовой нормы платы за услуги ЖКХ для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Нововведение вступит в силу с 1 мая 2020 года.
Ранее Гончарук заявлял, что в 2019 году и в 2020 году принцип оформления субсидий останется неизменным.
По материалам: https://finance.liga.net/
Теги: Украина, Кабинет министров, правительство, население, ЖКХ
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