Украина получила условия кредита от МВФ

27.12.2019 17:17

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, за выполнение которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш.

Она уточнила, что ранее Украина и МВФ согласовали программу сотрудничества объемом 5,5 миллиарда долларов на 3 года.

«Прошлая программа была довольно простая и короткая - она должна была поддержать Украину между выборами. Теперь мы говорим о новой. Список требований, которые Украине необходимо выполнить для подписания, выглядит несколько иначе. К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых. Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions... Например, Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, который способен поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, лишь резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены», - рассказала в интервью порталу «Минфин».

Также она уточнила, что важным для МВФ является также законопроект №2571, который недавно подал в Раду Кабмин.

Законопроектом предусматривается, что банки, которые ранее были признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации, не вернутся на рынок. Также из документа следует, что национализированный «Приватбанк» не вернется к прежним владельцам. Даже если суд признает национализацию незаконной.

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