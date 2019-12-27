Зеленский уволил главу Бюро расследований

27.12.2019 15:16

Президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

В то же время глава государства другим указом назначил врио главы ГБР – народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Ранее о том, что Ирина Венедиктова может занять пост Трубы, сообщал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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