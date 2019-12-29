В Харькове построили новогоднюю елку из автомобилей (ВИДЕО)

29.12.2019 10:00

В Харькове создали автомобильное новогоднее дерево. Ствол, ветви и праздничную звезду – на все ушло 348 машин, сообщает Телеканал новостей «24».

Огромную автоёлку харьковские водители строили до 11 ночи пятницы 27 декабря. Чтобы создать фигуру, понадобилось 7 часов и огромная парковка. Регулировщики управляли процессом прямо с крыш автомобилей.

Украинские города уже несколько лет передают друг другу эстафету елочного рекорда. Харьков бросил вызов Запорожью.

"Мы решили победить Запорожье – у них 270 машин, кажется", – заявил один из участников акции Артем.



