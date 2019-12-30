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Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

30.12.2019 10:00
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Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами прокомментировал передачу России обвиняемых беркутовцев, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"По поводу "Беркута". Да, это было условие (России, - ред.). Решение было принято сложное. Но я считаю, что наши военные и журналисты - герои. Для нас приоритет вернуть наших людей. Я с уважением отношусь к тем, кто потерял близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть их. Но мы можем вернуть живых", - сказал он.
"Даже если бы у нас было 100 беркутовцев, а там - один разведчик, то я бы обменял их на разведчика", - добавил президент.



Теги: комментарий, обмен пленными, Зеленский
 
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