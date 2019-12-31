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Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье для украинских воинов на Донбассе (ВИДЕО)

31.12.2019 15:00
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Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье для украинских воинов на Донбассе (ВИДЕО)

Волонтеры приготовили для украинских защитников на Донбассе более четырех тонн оливье, информирует ТСН.
Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня.
"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее церце рецептуре", - говорят волонтеры.
Вместе с деликатесом они стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют.



Теги: Донбасс, салат "Оливье", Новый год, ВСУ, волонтеры
 
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