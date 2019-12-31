Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье для украинских воинов на Донбассе (ВИДЕО)

31.12.2019 15:00

Волонтеры приготовили для украинских защитников на Донбассе более четырех тонн оливье, информирует ТСН.

Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня.

"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее церце рецептуре", - говорят волонтеры.

Вместе с деликатесом они стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют.