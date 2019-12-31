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Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье для украинских воинов на Донбассе (ВИДЕО)
31.12.2019 15:00
Волонтеры приготовили для украинских защитников на Донбассе более четырех тонн оливье, информирует ТСН.
Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня.
"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее церце рецептуре", - говорят волонтеры.
Вместе с деликатесом они стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют.
Теги: Донбасс, салат "Оливье", Новый год, ВСУ, волонтеры
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