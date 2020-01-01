C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум

01.01.2020 13:00

Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час, сообщает Телеканал новостей «24».

Такие размеры минималки заложены в государственном бюджете на 2020 год. Это на 550 гривен больше, чем в 2019 году (было 4 173 гривны).

В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:

с 1 января 2020 года – 2027 гривен,

с 1 июля – 2118 гривен,

с 1 декабря – 2189 гривен.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то прожиточный минимум составит: