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C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум
01.01.2020 13:00
Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час, сообщает Телеканал новостей «24».
Такие размеры минималки заложены в государственном бюджете на 2020 год. Это на 550 гривен больше, чем в 2019 году (было 4 173 гривны).
В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:
- с 1 января 2020 года – 2027 гривен,
- с 1 июля – 2118 гривен,
- с 1 декабря – 2189 гривен.
Что касается основных социальных и демографических групп населения, то прожиточный минимум составит:
- дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривну;
- дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
- трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
- лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.
Теги: прожиточный минимум, минимальная зарплата, повышение
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