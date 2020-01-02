Елка в Киеве признана одной из самых красивых в Европе

02.01.2020 08:00

Новогодняя елка на Софийской площади в столице Украины попала в список пяти самых красивых праздничных деревьев Европы, информирует Цензор.НЕТ.

Рейтинг составил туристический портал European Best Destinations. Главная елка Украины занимает в нем пятое место.

Всего в рейтинге 17 позиций. Самой красивой его составители считают елку в Вильнюсе. На втором месте - рождественское дерево в Праге, третью строчку занимает елка из Страсбурга, а четвертую - Кельнское дерево.

Последнее место в рейтинге заняла елка из Парижа.