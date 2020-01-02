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Елка в Киеве признана одной из самых красивых в Европе

02.01.2020 08:00
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Елка в Киеве признана одной из самых красивых в Европе

Новогодняя елка на Софийской площади в столице Украины попала в список пяти самых красивых праздничных деревьев Европы, информирует Цензор.НЕТ.
Рейтинг составил туристический портал European Best Destinations. Главная елка Украины занимает в нем пятое место.
Всего в рейтинге 17 позиций. Самой красивой его составители считают елку в Вильнюсе. На втором месте - рождественское дерево в Праге, третью строчку занимает елка из Страсбурга, а четвертую - Кельнское дерево.
Последнее место в рейтинге заняла елка из Парижа.



Теги: Киев, Европа, елка, рейтинг
 
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