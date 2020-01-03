Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (ВИДЕО)

03.01.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (ВИДЕО)

В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко, сообщает Цензор.НЕТ.
Кузьменко в ходе эксперимента прошла тем же путем, которым, согласно записям с камер наблюдения, прошли вероятные исполнители убийства Шеремета. При этом в руках она держала пакет, похожий на пакет с записей камер видеонаблюдения. А одета была в "олимпийку", как женщина с видео.
Вместе с Юлией Кузьменко в эксперименте должен был принять второй подозреваемый, музыкант Андрей Антоненко. Но его адвокаты не успели прибыть на месте события, и Антоненко отказался принимать участие в эксперименте.



Теги: убийство, Павел Шеремет, следственный эксперимент
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх