В Киеве заработали пункты приема новогодних елок

03.01.2020 11:00

Как сообщает пресс-служба КГГА, в Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних елок, передает Громадское Телевидение.

«Не выбрасывайте елки, а сдайте на переработку. Собранные деревья переделают на щепу на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», — отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.