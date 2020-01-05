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Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате
05.01.2020 13:00
Минимальная зарплата в Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет "минималку" в России и Беларуси, передает Корреспондент.net.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отметив, что это случилось впервые с 2008 года.
"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года", – пишет он.
Стоит отметить, что состоянием на 1 января в РФ минимальная зарплата составляет 12 130 рублей (195,3 доллара), а в Беларуси – 375 рублей (177,8 долларов).
Теги: Украина, Россия, Беларусь, минимальная зарплата
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