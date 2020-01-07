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Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена

07.01.2020 09:00
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Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена

Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.
Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей - граждане Российской Федерации.
Приводим этот список:

  1. Эдуард Бондаренко, убийство контрразведчика Хараберюша;
  2. Сергей Пастухов, убийство контрразведчика Хараберюша;
  3. Аббасов Рустам Нуридин Оглы, подготовка теракта в Мариуполе;
  4. Сергей Петриков, подготовка теракта в Мариуполе;
  5. Марина Ковтун, теракт в пабе "Стена";
  6. Вячеслав Чумак, теракты на железной дороге возле Харькова;
  7. Владимир Дворников, взрыв на шествии достоинства в Харькове;
  8. Сергей Башлыков, взрыв на шествии достоинства в Харькове;
  9. Виктор Тетюцкий, взрыв на шествии достоинства в Харькове;
  10. Игорь Джадан, участник харьковского антимайдана, обвинялся в теракте, сепаратизм;
  11. Вячеслав Евтухов, "харьковские партизаны";
  12. Сергей Веселов, "харьковские партизаны";
  13. Дмитрий Волошко, "харьковские партизаны";
  14. Константин Калашников, взрыв моста на железной дороге в Одесской области;
  15. Владислав Долгошея, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  16. Руслан Долгошея, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  17. Николай Казанский, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  18. Олег Мазур, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  19. Николая Селятенко, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
  20. Николай Дубина, взрыв на железной дороге в Запорожской области;
  21. Катерина Фотьева, серия терактов в Одессе;
  22. Александр Шевцов, серия терактов в Одессе;
  23. Игорь Удовенко, серия терактов в Одессе;
  24. Евгений Подмазко, серия терактов в Одессе;
  25. Владимир Грубник, взрыв возле одесской СБУ;
  26. Мирослав Мельник, взрыв автомобиля в центре Одессы;
  27. Николай Рубан, принес бомбу в банке с медом на украинский блокпост;
  28. Валерий Гратов, российский полковник, "друг" Моторолы и Гиви;
  29. Лариса Чубарова, российская террористка "Тереза";
  30. Александр Дакар, российский киллер, пытавшийся убить Амину Окуеву и Адама Осмаева в 2017 году;
  31. Руслан Гаджиев, российский боевик;
  32. Олег Даронин, российский боевик;
  33. Владислав Макаров, российский шпион;
  34. Шамиль Мулиев, российский боевик;
  35. Сергей Петров, российский боевик;
  36. Мурат Джимиев, россиянин, попытка теракта возле Верховной Рады в 2017 году;
  37. Василий Кусакин, российский боевик;
  38. Николай Покусаев, российский боевик;
  39. Евгений Шаталов, российский боевик;
  40. Максим Сливко, россиянин, попытка теракта в Киеве в 2015 году;
  41. Анатолий Бусыгин, россиянин, убийство в Мариуполе;
  42. Дмитрий Новиков, белорусский боевик;
  43. Олег Ткачук, белорус, участник событий 2 мая в Одессе;
  44. Рафаэль Лусварги, бразилец, воевал за "ДНР". 

Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.



Теги: Украина, список, ОРДЛО, обмен пленными
 
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