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Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена
07.01.2020 09:00
Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.
Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей - граждане Российской Федерации.
Приводим этот список:
- Эдуард Бондаренко, убийство контрразведчика Хараберюша;
- Сергей Пастухов, убийство контрразведчика Хараберюша;
- Аббасов Рустам Нуридин Оглы, подготовка теракта в Мариуполе;
- Сергей Петриков, подготовка теракта в Мариуполе;
- Марина Ковтун, теракт в пабе "Стена";
- Вячеслав Чумак, теракты на железной дороге возле Харькова;
- Владимир Дворников, взрыв на шествии достоинства в Харькове;
- Сергей Башлыков, взрыв на шествии достоинства в Харькове;
- Виктор Тетюцкий, взрыв на шествии достоинства в Харькове;
- Игорь Джадан, участник харьковского антимайдана, обвинялся в теракте, сепаратизм;
- Вячеслав Евтухов, "харьковские партизаны";
- Сергей Веселов, "харьковские партизаны";
- Дмитрий Волошко, "харьковские партизаны";
- Константин Калашников, взрыв моста на железной дороге в Одесской области;
- Владислав Долгошея, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Руслан Долгошея, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Николай Казанский, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Олег Мазур, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Николая Селятенко, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях;
- Николай Дубина, взрыв на железной дороге в Запорожской области;
- Катерина Фотьева, серия терактов в Одессе;
- Александр Шевцов, серия терактов в Одессе;
- Игорь Удовенко, серия терактов в Одессе;
- Евгений Подмазко, серия терактов в Одессе;
- Владимир Грубник, взрыв возле одесской СБУ;
- Мирослав Мельник, взрыв автомобиля в центре Одессы;
- Николай Рубан, принес бомбу в банке с медом на украинский блокпост;
- Валерий Гратов, российский полковник, "друг" Моторолы и Гиви;
- Лариса Чубарова, российская террористка "Тереза";
- Александр Дакар, российский киллер, пытавшийся убить Амину Окуеву и Адама Осмаева в 2017 году;
- Руслан Гаджиев, российский боевик;
- Олег Даронин, российский боевик;
- Владислав Макаров, российский шпион;
- Шамиль Мулиев, российский боевик;
- Сергей Петров, российский боевик;
- Мурат Джимиев, россиянин, попытка теракта возле Верховной Рады в 2017 году;
- Василий Кусакин, российский боевик;
- Николай Покусаев, российский боевик;
- Евгений Шаталов, российский боевик;
- Максим Сливко, россиянин, попытка теракта в Киеве в 2015 году;
- Анатолий Бусыгин, россиянин, убийство в Мариуполе;
- Дмитрий Новиков, белорусский боевик;
- Олег Ткачук, белорус, участник событий 2 мая в Одессе;
- Рафаэль Лусварги, бразилец, воевал за "ДНР".
Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.
Теги: Украина, список, ОРДЛО, обмен пленными
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