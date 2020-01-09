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Нзваны имена еще 15 переданных "ЛДНР" в ходе обмена пленными
09.01.2020 14:00
Издание Слідство.Інфо опубликовало имена еще 15 переданных Украиной заключенных в рамках обмена с "ЛДНР" 29 декабря, сообщает Корреспондент.net.
Ранее издание обнародовало фамилии 44 обменяных из 124.
Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.
- Сергей Шилин - убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба "ДНР".
- Максим Мысяк - обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого.
- Денис Шатунов - заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка.
- Всеволод Подольский - стрельба в метрополитене Киева.
- Виктор Немченко - серийный преступник с 20-летним тюремным стажем.
- Михаил Титов - убийство жителя Волновахи с целью ограбления.
- Александр Хаверь - разбой.
- Николай Тоцин 0 убийство хозяйки, у которой арендовал комнату.
- Владимир Конончук - серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы.
- Андрей Дрозд - убийство военного в Харькове.
- Геннадий Ольшанский - убийство соседа в пьяной драке.
- Сергей Комраз - попытка провезти наркотики через границу с Россией.
- Эдуард Жовтый - серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием.
- Андрей Присяжный - кража телефонных кабелей Укртелекома.
- Артур Морозов - серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.
Теги: Украина, список, ОРДЛО, обмен пленными
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