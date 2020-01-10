Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов

10.01.2020 13:00

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект о внесении изменений в статью 127 КУ об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697), сообщает Телеканала новостей "24".

Данный законопроект предлагает наказывать пешеходов, нарушающих правила дорожного движения наложением штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 гривен.

В настоящее время за подобные нарушения пешеходов могут наказать штрафом в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это составляет 51 грн.

Если же пешеходы, которые нарушают ПДД, находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то новый законопроект предлагает для них ввести штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Сейчас за такое нарушение полагается штраф в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан – 120 гривен.

Если же нарушения ПДД становятся причиной аварийной обстановки, то штраф составит 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов. Сейчас за это налагается штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.