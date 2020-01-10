- Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов13:00
- НБУ существенно ослабил гривню11:00
- Нзваны имена еще 15 переданных "ЛДНР" в ходе обмена пленными14:00
- В Украине объявлен день траура в связи с авиакатастрофой в Иране08:30
- Новый поезд в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы09:00
- Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена09:00
- На Буковине более 15 автомобилей попали в снежную ловушку11:00
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили15:00
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате13:00
- На Южно-Украинской АЭС аварийно отключился третий энергоблок10:00
Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов
Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект о внесении изменений в статью 127 КУ об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697), сообщает Телеканала новостей "24".
Данный законопроект предлагает наказывать пешеходов, нарушающих правила дорожного движения наложением штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 гривен.
В настоящее время за подобные нарушения пешеходов могут наказать штрафом в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это составляет 51 грн.
Если же пешеходы, которые нарушают ПДД, находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то новый законопроект предлагает для них ввести штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Сейчас за такое нарушение полагается штраф в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан – 120 гривен.
Если же нарушения ПДД становятся причиной аварийной обстановки, то штраф составит 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов. Сейчас за это налагается штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Теги: Кабинет министров, штраф, пешеход
- Чистка карманов под «мозговой штурм»
- Региональным отделениям АМКУ разрешат штрафовать по-крупному
- За задолженность по зарплате будут штрафовать
- Украине грозит новое подорожание сахара
- Кабинет министров увеличил уставный фонд "Укрэксимбанка"
- Азаров решил написать новый закон о занятости, чтоб украинцы не уезжали на заработки
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров15:00
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"14:00
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января10:00
- Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов13:00
- Представлен первый в мире "гибкий" ноутбук (ВИДЕО)12:00
- НБУ существенно ослабил гривню11:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- После протестов в Абхазии парламент проголосовал за отставку президента09:00
- Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)08:00
- Участники Олимпиады-2020 в Токио будут спать на картонных кроватях17:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января
- Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752
- Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов (ВИДЕО)