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НБУ существенно ослабил гривню

10.01.2020 11:00
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НБУ существенно ослабил гривню

Национальный банк Украины установил курс гривни на 10 января на уровне 24,11 грн за доллар и 26,79 за евро. Об этом говорится на официальном сайте НБУ, сообщает zik.ua.
Таким образом, по сравнению с предыдущим днем главный банк Украины повысил курс доллара сразу на 28 коп., курс евро - на 30 коп.
Следует отметить, что в последний раз НБУ оценивал доллар дороже 24 гривень 2 декабря прошлого года.



Теги: НБУ, гривня, курс валют
 
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