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МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
11.01.2020 15:00
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатит страховые выплаты и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В МАУ заверили, что выполнят все международные правила и страховые договоры, сообщает Телеканал новостей «24».
"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом в пределах ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас есть", – заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.
Он также добавил, что МАУ поддерживает позицию президента Владимира Зеленского о компенсации со стороны Ирана.
По словам Зеленского, Украина ожидает от Ирана:
- заверений в готовности к полному и открытому расследованию;
- привлечения виновных к ответственности;
- возвращения тел погибших;
- выплат компенсаций;
- официальных извинений по дипломатическим каналам.
Теги: компенсация, самолет, авиакатастрофа
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