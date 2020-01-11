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В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна

11.01.2020 09:00
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В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна

В Луцке открыли кофейню "Старый город", где работают люди с синдромом Дауна. Заведение расположено на улице Драгоманова, 11/3 и начало работу 9 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Идея создать такую кофейню принадлежит матерям ребят с синдромом Дауна. Сыновья совладелиц Андрей Мельник и Валентин Новосад будут работать в кафе по сменам - один до обеда, второй - после обеда, по четыре часа каждый. Также в заведении будет другой персонал.
18-летний Валентин Новосад еще во время учебы в школе стажировался в кафе-кондитерской. Сейчас он учится на мастера гостиничного и ресторанного обслуживания в Волынском колледже Национального университета пищевых технологий.
Андрей Мельник до открытию кафе тоже три года учился на бармена. Он получил диплом бакалавра истории, успешно окончив Волынский национальный университет им. Леси Украинки.



Теги: Луцк, кафе, синдром Дауна
 
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