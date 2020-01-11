В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна

11.01.2020 09:00

В Луцке открыли кофейню "Старый город", где работают люди с синдромом Дауна. Заведение расположено на улице Драгоманова, 11/3 и начало работу 9 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Идея создать такую кофейню принадлежит матерям ребят с синдромом Дауна. Сыновья совладелиц Андрей Мельник и Валентин Новосад будут работать в кафе по сменам - один до обеда, второй - после обеда, по четыре часа каждый. Также в заведении будет другой персонал.

18-летний Валентин Новосад еще во время учебы в школе стажировался в кафе-кондитерской. Сейчас он учится на мастера гостиничного и ресторанного обслуживания в Волынском колледже Национального университета пищевых технологий.

Андрей Мельник до открытию кафе тоже три года учился на бармена. Он получил диплом бакалавра истории, успешно окончив Волынский национальный университет им. Леси Украинки.