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Скандальную MARUV обокрали в центре Киева

12.01.2020 12:00
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Скандальную MARUV обокрали в центре Киева

В субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким, сообщает НВ.
Об этом артистка сообщила в Instagram.
По словам певицы, неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами.
«Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы», — сказала она.
В полиции Киева сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники. Сейчас рассматривают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса.



Теги: Киев, кража, MARUV
 
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