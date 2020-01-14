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Разумков рассказал, на сколько повысят зарплаты нардепам
Зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании во вторник, 14 января, передает Корреспондент.net.
"Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах... Изменения зарплат - около 3 тысяч для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом", - сказал он.
Также он прокомментировал информацию о многотысячных премиях в Кабмине.
"В то же время все видели информацию о премировании отдельных руководителей разных учреждений и ведомств. Я думаю, что мне как главе Рады и вам как народным депутатам очень интересно услышать информацию об этих надбавках, премиях", - сказал Разумков.
"Поэтому есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позицию министров и, возможно, премьера о премиях, которые были насчитаны министрам в Кабинете министров" , - добавил он.
Теги: зарплата, повышение, народный депутат
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