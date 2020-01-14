Главная / Новости / Украина / Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала
Последние новости раздела
- Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала14:00
- Разумков рассказал, на сколько повысят зарплаты нардепам13:00
- В Киеве из-за прорыва теплотрассы затопило ТРЦ "Ocean plaza" (ВИДЕО)08:00
- Украина перешла на новый стандарт банковских счетов12:00
- Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой08:00
- Скандальную MARUV обокрали в центре Киева12:00
- Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)09:00
- МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране15:00
- В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна09:00
- Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов13:00
Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала
14.01.2020 14:00
Сергей Верланов
Все руководство Государственной налоговой службы Одесской области отстранили от исполнения обязанностей, сообщает 5 канал.
Это связано с разоблачением и. о. начальника Главного управления в совершении преступления, а именно "предоставления неправомерной выгоды должностному лицу". Об этом написал председатель ГНС Сергей Верланов на своей странице Facebook.
По информации НАБУ, и. о. начальника Главного управления налоговой службы предложила прокурору 25 000 долларов ежемесячно. В ответ на это он должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой.
Верланов в свою очередь поручил отстранить от исполнения обязанностей все руководство ГНС Одесской области и инициировал внутреннее расследование.
Теги: скандал, коррупция, Одесская область, налоговая инспекция
Читайте также:
- Луценко решил отомстить за "алкогольный скандал"
- Пропавшего депутата нашли во Владивостоке с потерей памяти
- Правоохранители задержали мэра Красноармейска
- Осколкам "Партии регион" придется несладко: всплыли убойные факты
- Алкогольный скандал: Рада получила документы из Германии
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января10:00
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января10:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала14:00
- Разумков рассказал, на сколько повысят зарплаты нардепам13:00
- В Иране арестовали виновных в катастрофе самолета МАУ12:00
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января10:00
- Уайлдер и Фьюри "сразились" взглядами и словами09:00
- В Киеве из-за прорыва теплотрассы затопило ТРЦ "Ocean plaza" (ВИДЕО)08:00
- В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег17:00
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы16:00
- Японский миллиардер ищет девушку для совместного полета на Луну15:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
- Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января
- Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь
- В Китае начал работу крупнейший в мире радиотелескоп
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе