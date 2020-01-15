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Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников

15.01.2020 15:00
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Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников

Кабинет министров отказался от коэффициентов и определил размеры должностных окладов для руководителей государственных органов и их заместителей, информирует Цензор.НЕТ.
Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 15 января. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.
"1. Устанавливается новый Минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).
Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах а не коэффициентах как это было в 2019 году.
Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО будет должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33600 грн.)", - написал Гончаренко.
Он добавил, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям могут выплачиваться надбавки и премии.
"1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам Премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;
2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада", - процитировал постановление Гончаренко.



Теги: Кабинет министров, зарплата, чиновник
 
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