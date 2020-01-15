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Зеленский поручил открыть "президентскую" больницу для всех украинцев
15.01.2020 09:00
Больница "Феофания" Государственного управления делами должна стать доступной для всех граждан. Такое распоряжение дал вчера Владимир Зеленский в указе, опубликованном на сайте президента, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Указ дает Кабмину и Госуправлению делами три месяца на то, чтобы обеспечить "доступность для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, которые предоставляются клинической больницей "Феофания".
Теги: президент, указ, больница, Зеленский
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