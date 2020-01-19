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В "Борисполе" прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы в Иране (ВИДЕО)
В международном аэропорту "Борисполь" проходит церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января, сообщает Цензор.НЕТ.
В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.
В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.
Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:
Пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич
- Гапоненко Владимир Иванович
- Хоменко Сергей Анатольевич
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна
- Матьков Игорь Валерьевич
- Микитюк Мария Михайловна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерия Евгеньевна
- Сологуб Юлия Николаевна
Пассажиры:
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
Самолет, доставивший на Родину останки погибших, приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00. Из самолета вынесли 11 гробов, накрытых государственными флагами.
Сотрудники, родные и все желающие могут проститься с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране до 19:00 воскресенья.
Теги: Иран, Борисполь, погибший, авиакатастрофа, прощание
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