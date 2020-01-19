В "Борисполе" прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы в Иране (ВИДЕО)

19.01.2020 14:00

В международном аэропорту "Борисполь" проходит церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января, сообщает Цензор.НЕТ.

В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич

Гапоненко Владимир Иванович

Хоменко Сергей Анатольевич

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Самолет, доставивший на Родину останки погибших, приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00. Из самолета вынесли 11 гробов, накрытых государственными флагами.

Сотрудники, родные и все желающие могут проститься с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране до 19:00 воскресенья.