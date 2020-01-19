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В "Борисполе" прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы в Иране (ВИДЕО)

19.01.2020 14:00
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В "Борисполе" прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы в Иране (ВИДЕО)

В международном аэропорту "Борисполь" проходит церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января, сообщает Цензор.НЕТ.
В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.
В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.
Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:
Пилоты:

  • Наумкин Алексей Евгеньевич
  • Гапоненко Владимир Иванович
  • Хоменко Сергей Анатольевич

Бортпроводники:

  • Статник Екатерина Олеговна
  • Матьков Игорь Валерьевич
  • Микитюк Мария Михайловна
  • Лихно Денис Михайлович
  • Овчарук Валерия Евгеньевна
  • Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры:

  • Ольга Кобюк
  • Алена Малахова

Самолет, доставивший на Родину останки погибших, приземлился в аэропорту "Борисполь" в 11:00. Из самолета вынесли 11 гробов, накрытых государственными флагами.
Сотрудники, родные и все желающие могут проститься с погибшими в авиакатастрофе в Тегеране до 19:00 воскресенья.



Теги: Иран, Борисполь, погибший, авиакатастрофа, прощание
 
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