Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине

20.01.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсий и количестве пенсионеров в стране, сообщает Телеканал новостей «24».
По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составил 3082,98 гривен.
Заметим, что за 2019 год средняя пенсия выросла на 437,32 гривен или на 16,5%.



Теги: Украина, пенсия, размер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх