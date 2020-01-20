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Зеленский почтил память погибших "киборгов" (ВИДЕО)
20.01.2020 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти "киборгов", погибших во время героической обороны Международного аэропорта "Донецк". Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
В мероприятии на территории Минобороны также приняли участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Теги: церемония, киборги, Зеленский
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