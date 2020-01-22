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Омбудсмен Людмила Денисова хочет поехать в ОРДЛО
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе ОБСЕ Эди Раме с просьбой привлечь ее к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые проводятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Во время разговора отметила, что я как уполномоченный Верховной Рады по правам человека не имею доступа на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочиям, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях. Также обратилась с просьбой приобщить меня к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса", - написала Денисова.
Теги: Людмила Денисова, омбудсман, ОБСЕ, ОРДЛО
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