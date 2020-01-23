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В честь защитников Донецкого аэропорта "Укрпочта" выпустила марку и конверт

23.01.2020 08:00
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В честь защитников Донецкого аэропорта "Укрпочта" выпустила марку и конверт

ГП "Укрпочта" выпустила конверт с маркой "Они выстояли, не выдержал бетон!", посвященные защитникам Донецкого аэропорта и матерям погибших "киборгов", информирует Цензор.НЕТ
Торжественное спецгашение состоялось в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.



Теги: защитник, Укрпочта, Донецкий аэропорт
 
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