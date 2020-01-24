Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы

24.01.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы

Памятная монета, посвященная году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря, вводиться в оборот Нацбанком Украины с 27 января, - сообщает ОстроВ.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованный часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года, под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕН; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа над символом тигра).
На реверсе монеты изображен символ восточного календаря 2020 - свернутая в клубок крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху слева).
Тираж монеты - 50 тысяч. Номинал - 5 гривен.



Теги: НБУ, монета, крыса, год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх