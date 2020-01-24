- НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы15:00
- Стали известны результаты электронной переписи населения Украины12:30
- В честь защитников Донецкого аэропорта "Укрпочта" выпустила марку и конверт08:00
- Омбудсмен Людмила Денисова хочет поехать в ОРДЛО09:00
- Всемирный банк сравнил производительность украинских и немецких работников11:00
- ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине14:00
- Зеленский почтил память погибших "киборгов" (ВИДЕО)11:00
- В "Борисполе" прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы в Иране (ВИДЕО)14:00
- Кабмин обнародовал зарплаты всех министров16:00
- Зеленский решил дать Гончаруку второй шанс (ВИДЕО)09:00
НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы
Памятная монета, посвященная году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря, вводиться в оборот Нацбанком Украины с 27 января, - сообщает ОстроВ.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованный часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года, под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕН; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа над символом тигра).
На реверсе монеты изображен символ восточного календаря 2020 - свернутая в клубок крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху слева).
Тираж монеты - 50 тысяч. Номинал - 5 гривен.
Теги: НБУ, монета, крыса, год
- В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"17:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения16:00
- ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
- Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска08:00
- Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"13:30
- На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января10:00
- "МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях17:00
- Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях16:00
- В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"17:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения16:00
- НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы15:00
- Хирн назвал дату и место следующего боя Усика14:00
- СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban13:00
- ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи12:00
- Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
- В Болгарии трех россиян обвинили в использовании "Новичка"09:00
- Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска08:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- В Донецке арестовали "ректора" "юракадемии ДНР"
- В оккупированном Донецке застрелили командира спецназа "МВД ДНР"
- Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях
- "МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях
- На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии
- В Донецке "МВД" задержало пророссийского блогера Болотина
- На Донбассе развернули огромный флаг Украины (ВИДЕО)
- Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 января
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы