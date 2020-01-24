НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы

24.01.2020 15:00

Памятная монета, посвященная году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря, вводиться в оборот Нацбанком Украины с 27 января, - сообщает ОстроВ.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом УКРАИНА; на зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - стилизованный часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года, под стрелкой год чеканки монеты - 2020; внизу слева надпись полукругом 5 ГРИВЕН; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую витинанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа над символом тигра).

На реверсе монеты изображен символ восточного календаря 2020 - свернутая в клубок крыса, которую окружают по кругу стилизованные символы: снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветви (вверху слева).

Тираж монеты - 50 тысяч. Номинал - 5 гривен.