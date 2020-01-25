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Сегодня - день рождения Владимира Зеленского

25.01.2020 12:00
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Сегодня - день рождения Владимира Зеленского

В субботу,  25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения, ему исполнилось 42 года, сообщает Корреспондент.net.
Зеленского уже поздравила его супруга и президент Беларуси Александр Лукашенко.
О поздравлении Лукашенко сообщается на сайте президента Беларуси. "Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а Ваше преданное служение на пользу Родине и в дальнейшем будет способствовать процветанию Украины", - говорится в поздравлении.



Теги: Владимир Зеленский, поздравление, День рождения
 
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