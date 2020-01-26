В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения

26.01.2020 09:00

Кабинет министров на заседании 24 января принял решения, позволяющие снизить цены на газ для нужд населения. Об этом сообщил министр экологии и энергетики Алексей Оржель в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Министр отметил, что снижению тарифов способствует ситуация на газовых рынках после подписания нового договора на транзит с РФ.

По словам Оржеля, решения о новых тарифах уже приняты, а подробности он пообещал в понедельник, 27 января.