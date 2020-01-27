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Нацбанк представил новую банкноту 200 гривень
Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля. Фото новой банкноты обнародовала пресс-служба НБУ, сообщает Корреспондент.net.
"По дизайну она соответствует новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года", - говорится в сообщении.
Новая 200-гривневая купюра будет иметь те же размер и цвет, что и раньше. На лицевой стороне неизменно будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной - въездная башня Луцкого замка. Портрет поэтессы теперь будет изображен не с правой стороны купюры, а в центре.
Отмечается, что на купюре будут рельефные элементы, "шероховатость которых будет ощущаться на ощупь", а также элемент в виде двух полосок для людей с нарушенным зрением.
В Нацбанке подчеркнули, что банкноты той же стоимости 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно, а новыми банкнотами будут обменивать ветхие купюры, таким образом новых 200-гривневых банкнот в обращении будет становиться все больше.
Теги: НБУ, гривня, банкнота
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