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Уволенный Труба подал в суд на Зеленского
28.01.2020 12:00
Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского, сообщает Телеканал новостей «24».
Он требует признать незаконным указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора ГБР и хочет восстановиться в должности.
Об этом Труба сообщил в своем телеграмм-канале. Экс-чиновник утверждает, что снятие его с должности главы ГБР было политическим решением власти. Поэтому он хочет, чтобы суд дал правовую оценку досрочному прекращению его полномочий на посту директора правоохранительного ведомства.
Иск Трубы против Зеленского будет рассматривать Кассационный административный суд.
Теги: суд, иск, увольнение, Зеленский
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