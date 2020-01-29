Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинскому частному бизнесу разрешили заниматься космической деятельностью

29.01.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинскому частному бизнесу разрешили заниматься космической деятельностью

В Украине начал действовать закон 143-IX, который позволит частным предпринимателям заниматься космической деятельностью, сообщает телеканал 112 Украина.
Закон исключает из законодательства нормы о запрете заниматься космической деятельностью частным компаниям, зато вносит новеллы, согласно которым субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.
В большинстве случаев лицензирования космической деятельности отменили, взамен введя представление декларации о деятельности Государственному космическому агентству.
Получать разрешение нужно будет для осуществления отдельных видов космической деятельности:

  • испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов;
  • запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;
  • управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;
  • возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются, с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Устанавливается, что государство осуществляет надзор за соблюдением частными предприятиями законодательства о космической деятельности в Украине.



Теги: закон, космос, бизнес
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх