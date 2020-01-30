Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией

30.01.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией

Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января, сообщает Телеканал новостей «24».
Киевляне массово публикуют в сети фото и возмущаются, активисты же вызвали полицию с требованием убрать рекламу, что нарушает законодательство Украины.
Действительно ли причастен Олег Катющенко к билбордам со скандальной надписью – пока не известно.



Теги: Россия, Киев, партнерство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх