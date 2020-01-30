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В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией
30.01.2020 09:00
Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января, сообщает Телеканал новостей «24».
Киевляне массово публикуют в сети фото и возмущаются, активисты же вызвали полицию с требованием убрать рекламу, что нарушает законодательство Украины.
Действительно ли причастен Олег Катющенко к билбордам со скандальной надписью – пока не известно.
Теги: Россия, Киев, партнерство
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