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На выходных в Украине по-весеннему потеплеет

31.01.2020 11:00
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На выходных в Украине по-весеннему потеплеет

В эти выходные, 1-2 февраля, во всех областях Украины ожидаются дожди и потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает телеканал 112 Украина.
В субботу, 1 февраля, дожди и мокрый снег ожидаются во всех областях страны. Температура воздуха днем за редким исключением опустится до 3 градусов тепла, в большинстве областей показатель будет выше.
На западе днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, а ночью от 0 до +3. На севере средний показатель днем составит +4...+6, а ночью -1...+1. На востоке днем +3..+7, а ночью -2...0. В центре стоит ожидать температуры +5..+7 днем и 0...+2 ночью. На юге +7...+10 днем, а ночью 0...+4.
В воскресенье, 2 февраля, на западе и немного на севере усилятся дожди. Температура воздуха снова повысится.
В западных областях днем воздух прогреется до +8...+11, а ночью до +2...+5. На севере страны +4...+8 днем и -1...+4 ночью. На юге от +5 до +9 днем и от +1 до +4 ночью. В центре ожидается +8..+10 днем и +2...+4 ночью. В южных регионах днем прогнозируют температуру от +9 до +12, а ночью от +2 до +5.



Теги: потепление, выходные, прогноз погоды
 
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