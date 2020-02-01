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В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец
01.02.2020 10:00
В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, находится 51 украинец. Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Корреспондент.net.
Как подчеркнул Данилов, украинцы не могут покинуть город, потому что он заблокирован войсками.
"Мы понимаем общее число людей, которые сегодня находятся на территории КНР. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухане), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают", - указал Данилов.
Теги: вирус, Китай, карантин
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