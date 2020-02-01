Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец

01.02.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец

В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, находится 51 украинец. Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Корреспондент.net.
Как подчеркнул Данилов, украинцы не могут покинуть город, потому что он заблокирован войсками.
"Мы понимаем общее число людей, которые сегодня находятся на территории КНР. Мы понимаем, сколько непосредственно людей есть в том городе (Ухане), там у нас 51 человек. Они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками. Они никого никуда не пускают", - указал Данилов.



Теги: вирус, Китай, карантин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх