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Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)

02.02.2020 12:00
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Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)

В поселке Гайдары Харьковской области на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина прошел "День сурка" во время которого байбак Тимка дал прогноз на весну и следующую зиму, сообщает 057.
Сурок Тимка III, вот уже несколько лет дающий прогнозы погоды на следующий сезон, «предсказал», что тепло настанет в середине марта.
Об этом на традиционной церемонии объявила хранитель сурка, старший преподаватель биологического факультета Надежда Токарская.
«Весна будет продолжаться и наступит тепло через шесть недель», — отметила Надежда Токарская, передавая «предсказания» Тимки.
Также сурок дал прогноз на следующую зиму. По его «предсказаниям», она будет бесснежной.



Теги: Харьков, прогноз, сурок, весна
 
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