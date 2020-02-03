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Рейтинг доверия к Зеленскому впервые опустился ниже 50%
03.02.2020 18:00
Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан, говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, сообщает Главред.
Полностью не доверяют Зеленскому 20,5% опрошенных, скорее не доверяют - 18,8%. Еще 28,7% респондентов скорее доверяют главе государства, а 20,7% - полностью доверяют. 11,3% опрошенных затруднились с ответом.
Социологический опрос проводился 24 - 28 января. Были опрошены 2003 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Теги: рейтинг, падение, Зеленский
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