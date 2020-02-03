Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Рейтинг доверия к Зеленскому впервые опустился ниже 50%

03.02.2020 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Рейтинг доверия к Зеленскому впервые опустился ниже 50%

Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому опустился до 49,4% украинцев. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан, говорится в социологическом исследовании, проведенном Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, сообщает Главред.
Полностью не доверяют Зеленскому 20,5% опрошенных, скорее не доверяют - 18,8%. Еще 28,7% респондентов скорее доверяют главе государства, а 20,7% - полностью доверяют. 11,3% опрошенных затруднились с ответом.
Социологический опрос проводился 24 - 28 января. Были опрошены 2003 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.



Теги: рейтинг, падение, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх