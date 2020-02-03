В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд

03.02.2020 15:00

Вчера, 2 февраля, температура воздуха в Киеве повысилась до +10,7, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Такие данные опубликовала пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сообщает телеканал 112 Украина.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 2 февраля достигла +7,9, что на 1,6 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался также с 2002 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля.

Также сообщается, что среднемесячная температура января в Киеве составляла +0,8 градуса, что на 6,4 градуса выше климатической нормы. Тем самым нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.