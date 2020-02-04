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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

04.02.2020 13:00
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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

По прогнозам "Укргидрометцентра", днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, информирует Цензор.НЕТ.
Также сообщается, что 5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.
"Ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, а также осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - отметили в ГСЧС.



Теги: снег, гололед, дождь, метель, прогноз погоды
 
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