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В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП

04.02.2020 09:00
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В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП

Свою принадлежность к Православной церкви Украины указало почти в два раза больше украинцев, чем к Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Корреспондент.net.
Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев. В то же время членами УПЦ МП себя считают 20,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Еще 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями
Иное вероисповедания указали 1,5% опрошенных, а 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.
В то же время, 22,5% респондентов - это почти каждый пятый опрошенный - заявили, что не считают себя религиозными людьми.



Теги: опрос, УПЦ МП, ПЦУ
 
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