Гончарук пообещал Зеленскому ограничить зарплаты министров

05.02.2020 08:00

Во время совещания президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции Слуга народа премьер Алексей Гончарук пообещал урезать зарплаты министрам, сообщает РБК-Украина.

Зарплаты министров намерены привязать к средней зарплате по стране и они будут составлять 3-5 таких зарплат (примерно 36-60 тысяч гривен).

"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных заданиях и задачах, которые необходимо реализовать. По премиям Нафтогаза обратились к Наблюдательному совету", - говорится в сообщении.