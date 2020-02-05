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Гончарук пообещал Зеленскому ограничить зарплаты министров

05.02.2020 08:00
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Гончарук пообещал Зеленскому ограничить зарплаты министров

Во время совещания президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции Слуга народа премьер Алексей Гончарук пообещал урезать зарплаты министрам, сообщает РБК-Украина.
Зарплаты министров намерены привязать к средней зарплате по стране и они будут составлять 3-5 таких зарплат (примерно 36-60 тысяч гривен).
"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных заданиях и задачах, которые необходимо реализовать. По премиям Нафтогаза обратились к Наблюдательному совету", - говорится в сообщении.



Теги: министр, зарплата, Зеленский, Гончарук
 
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